***PSGYO* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Pasifik GYO" veya "Şirket") paylarının 09-10 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz sonuçlarına ilişkin bilgi ile ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin liste ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982811BIST