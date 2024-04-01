***PSP*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***PSP*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarPUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2023 – 31.12.2023 FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265218BIST