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***PSY*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

22.02.2024 12:40
***PSY*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PSY*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Pusula Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fon'a Bağlı Pusula Portföy Birinci Değişken Fon İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251282


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MNDTR 7,59 92.823.689 % 10,00  
FONET 22,66 162.118.923 % 10,00  
ACSEL 165,00 112.640.847 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.260.499 % 10,00  
YONGA 77,00 3.835.286 % 10,00  
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Dolar 30,8719 30,9356 % -0,22  
Euro 33,7119 33,7365 % 0,49  
Sterlin 39,1641 39,3605 % 0,29  
Frank 35,1629 35,3747 % 0,17  
Riyal 8,2387 8,2800 % -0,05  
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Gümüş ONS 23,06 23,09 % 0,66  
Platin 898,18 899,32 % 0,66  
Paladyum 963,58 968,11 % 0,66  
Brent Pet. 82,86 82,86 % 0,66  
Altın Ons 2.028,91 2.029,26 % 0,66  
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