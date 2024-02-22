***PSY*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PSY*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPusula Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu'a Bağlı Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251283BIST