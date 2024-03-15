***PSY*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***PSY*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259052BIST