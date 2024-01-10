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***PSY*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.01.2024 11:54
***PSY*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PSY*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MURAT İNCE Portföy Yöneticisi/Genel Müdür Üst Düzey Yönetici SPF Düzey 3-Türev Araçlar Lisansı 201225-301120
HASAN ÖZHAN YAZICI Portföy Yöneticisi Finans Profesyoneli SPF Düzey 3-Türev Araçlar Lisansı 206016-302543
AYŞE SEHER AYDIN Portföy Yöneticisi Finans Profesyoneli SPF Düzey 3-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirme Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202908-302344-603365-702990




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237851


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BIST En Aktif Hisseler15:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKOS 52,80 356.281.078 % 10,00  
SUMAS 243,10 1.466.881 % 10,00  
MARKA 47,18 19.289.956 % 9,98  
DOGUB 16,79 107.399.487 % 9,95  
GARFA 104,70 131.187.525 % 9,92  
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15:15 Alış Satış %  
Dolar 29,9666 29,9717 % 0,16  
Euro 32,8431 32,8599 % 0,37  
Sterlin 38,0275 38,2182 % 0,32  
Frank 35,0263 35,2373 % 0,17  
Riyal 7,9673 8,0073 % 0,15  
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15:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,96 23,00 % 0,66  
Platin 931,30 933,72 % 0,66  
Paladyum 994,49 998,19 % 0,66  
Brent Pet. 77,77 77,77 % 0,66  
Altın Ons 2.034,98 2.035,28 % 0,66  
Seans Raporu 15:15
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