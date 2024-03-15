***PSY*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.03.2024 10:31
***PSY*** PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pusula Portföy Birinci Değişken Fon Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259046
BIST
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12:478.894
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 10,58
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.853
En Yüksek
8.908
12:4732,2197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0901
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
12:4735,1610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0504
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
12:472.245,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.245,75
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler12:47
|DOBUR
|196,10
|67.441.982
|% 9,98
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|233.869.165
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|62.750.935
|% 9,97
|
|CATES
|66,25
|261.977.880
|% 9,96
|
|FONET
|31,20
|41.301.593
|% -9,98
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|DGATE
|48,22
|25.184.522
|% -6,73
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|MTRKS
|78,80
|46.613.926
|% -5,74
|
|ASTOR
|102,00
|2.405.395.778
|% -3,04
|
|THYAO
|272,00
|2.338.830.886
|% 0,09
|
|EREGL
|44,76
|1.728.019.717
|% 0,95
|
|REEDR
|60,60
|1.650.998.971
|% 6,04
|
|OBAMS
|51,55
|1.270.927.507
|% 3,10
|
|ISCTR
|10,41
|671.839.896
|% 0,19
|
|ZOREN
|5,16
|215.272.402
|% 0,00
|
|EREGL
|44,76
|1.728.019.717
|% 0,95
|
|ADESE
|2,82
|108.703.964
|% 1,44
|
|EKGYO
|10,84
|397.739.768
|% -0,55
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2067
|32,2197
|% 0,28
|
|Euro
|35,1247
|35,1610
|% 0,14
|
|Sterlin
|41,2430
|41,4498
|% -0,18
|
|Frank
|36,6362
|36,8198
|% -0,07
|
|Riyal
|8,6328
|8,6761
|% -0,07
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|939,46
|941,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.095,82
|1.099,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,79
|84,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,94
|2.172,28
|% 0,66
|