***PTV* *ACC* *PYT* *ACU* *ACG* *ACF* *PYG* *ACZ* *ACN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.01.2021 10:50
***PTV******ACC******PYT******ACU******ACG******ACF******PYG******ACZ******ACN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ACC, ACZ, ACU, ACN, ACG, ACF, PYG, PTV, PYT]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 11/01/2021 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 25/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
ACC
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun)
İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu( Hisse Senedi Yoğun)
ACZ
Actus Portföy Hitit Serbest Fon
İstanbul Portföy Hitit Serbest Fon
ACU
Actus Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon
İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon
ACN
Actus Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon
İstanbul Portföy Lidya Serbest(Döviz) Fon
ACG
Actus Portföy Yönetimi A.Ş.Gaziantep PPP Entegre Sağlık Kampüsü Girişim Sermayesi Fonu
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Actus Gaziantep PPP Entegre Sağlık Kampüsü Girişim Sermayesi Fonu
ACF
Actus Portföy Yönetimi A.Ş.Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
İstanbul Portföy Yönetimi A..Ş.Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
PYG
Actus Portföy Yönetimi A.Ş.Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
PTV
Actus Portföy Yönetimi A.Ş.Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
PYT
Actus Portföy Yönetimi A.Ş.Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901709
BIST