***PTV* *ACC* *PYT* *ACU* *ACG* *ACF* *PYG* *ACZ* *ACN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***PTV******ACC******PYT******ACU******ACG******ACF******PYG******ACZ******ACN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ACC, ACZ, ACU, ACN, ACG, ACF, PYG, PTV, PYT]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 11/01/2021 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 25/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.ESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIACCActus Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun)İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu( Hisse Senedi Yoğun)ACZActus Portföy Hitit Serbest Fonİstanbul Portföy Hitit Serbest FonACUActus Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fonİstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) FonACNActus Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fonİstanbul Portföy Lidya Serbest(Döviz) FonACGActus Portföy Yönetimi A.Ş.Gaziantep PPP Entegre Sağlık Kampüsü Girişim Sermayesi Fonuİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Actus Gaziantep PPP Entegre Sağlık Kampüsü Girişim Sermayesi FonuACFActus Portföy Yönetimi A.Ş.Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonuİstanbul Portföy Yönetimi A..Ş.Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım FonuPYGActus Portföy Yönetimi A.Ş.Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonuİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım FonuPTVActus Portföy Yönetimi A.Ş.Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonuİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım FonuPYTActus Portföy Yönetimi A.Ş.Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonuİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901709BIST