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***PTV* *ACC* *PYT* *ACU* *ACG* *ACF* *PYG* *ACZ* *ACN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

13.01.2021 10:50



***PTV******ACC******PYT******ACU******ACG******ACF******PYG******ACZ******ACN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ACC, ACZ, ACU, ACN, ACG, ACF, PYG, PTV, PYT]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 11/01/2021 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 25/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
     
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

    ACC
    Actus Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse  Senedi Yoğun)
    İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi  Fonu( Hisse Senedi Yoğun)

    ACZ
    Actus Portföy Hitit Serbest Fon
    İstanbul Portföy Hitit Serbest Fon

    ACU
    Actus Portföy Urartu  Serbest (Döviz) Fon
    İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz)  Fon

    ACN
    Actus Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon
    İstanbul Portföy Lidya Serbest(Döviz) Fon

    ACG
    Actus Portföy Yönetimi A.Ş.Gaziantep PPP  Entegre Sağlık Kampüsü Girişim Sermayesi Fonu
    İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Actus  Gaziantep PPP Entegre Sağlık Kampüsü Girişim Sermayesi Fonu

    ACF
    Actus Portföy Yönetimi A.Ş.Logo Ventures  Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
    İstanbul Portföy Yönetimi A..Ş.Logo  Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

    PYG
    Actus Portföy Yönetimi A.Ş.Greenone  Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
    İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Greenone  Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

    PTV
    Actus Portföy Yönetimi A.Ş.Twozero  Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
    İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Twozero  Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

    PYT
    Actus Portföy Yönetimi A.Ş.Techone  Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
    İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Techone  Girişim Sermayesi Yatırım Fonu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901709


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PSDTC 31,24 14.213.786 % 10,00  
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Tam 2.933 3.007 2,62  
Yarım 1.418 1.455 1,27  
Çeyrek 711 727 0,63  
Gümüş.Ons 25,49 25,53 -0,03  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 -0,05  
B. Petrol 57,05 57,05 0,47  
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