***PUC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.05.2022 14:09
***PUC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 18/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
PUC
Ak Portföy ÖPY Üçüncü Serbest Özel Fon
Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030531
BIST
17:432.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -16,17
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:4315,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0812
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:4316,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1011
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:43908,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,31
|Açılış
|: 908,14
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:39
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.468.084
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.044.745
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.598.631
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.602.563
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.429.546
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.948.130
|% -9,84
|
|GENIL
|18,20
|238.492.660
|% -9,63
|
|SKTAS
|4,00
|24.377.303
|% -7,83
|
|THYAO
|43,04
|4.412.416.380
|% 1,32
|
|GARAN
|14,97
|1.784.883.531
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,38
|1.675.465.168
|% 0,47
|
|KRDMD
|14,97
|1.458.926.520
|% -4,47
|
|SISE
|19,45
|1.358.533.411
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,64
|973.149.861
|% -1,86
|
|YKBNK
|4,35
|881.775.396
|% -4,40
|
|SKBNK
|1,13
|138.848.202
|% 3,67
|
|GARAN
|14,97
|1.784.883.531
|% -0,07
|
|KARSN
|5,46
|638.266.877
|% 2,44
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5617
|15,5684
|% 0,59
|
|Euro
|16,1832
|16,2060
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,0303
|19,1257
|% 0,56
|
|Frank
|15,4360
|15,5290
|% 0,30
|
|Riyal
|4,1364
|4,1572
|% 0,55
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|2,75
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,66
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,22
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,53
|