PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Hüseyin Haluk Yalçın 7.144,50 TRY 14,28900Zeynep Uras 3.571,25 TRY 7,14250Coşkun Şen 3.571,25 TRY 7,14250Siran Talar Gül 3.571,25 TRY 7,14250Murat Sancar 3.571,25 TRY 7,14250Osman Adnan Akan 3.571,25 TRY 7,14250Burak Özpoyraz 3.571,25 TRY 7,14250Refik Ediz Günsel 3.571,00 TRY 7,14200Mert Tüten 3.571,00 TRY 7,14200Ahmet Gökhan Yüksel 3.571,00 TRY 7,14200Erkan Baki Erdal 3.571,25 TRY 7,14250Beste Ortaç 3.571,00 TRY 7,14200İsmail Cihan Harman 3.569,25 TRY 7,13850Hüsnü Can Dinçsoy 0,25 TRY 0,00050Uğur Serkan Tarmur 0,25 TRY 0,00050Mehmet Karakurt 0,25 TRY 0,00050Mehmet Cenk Uslu 0,25 TRY 0,00050Çağlar Sürücü 0,25 TRY 0,00050Eftim Koçaridis 0,25 TRY 0,00050Feride İkiz 0,25 TRY 0,00050Mualla Aslı Gedik 0,25 TRY 0,00050Didem Demer Kaya 0,25 TRY 0,00050Sertu Tali 0,25 TRY 0,00050Salim Alyanak 0,25 TRY 0,00050Namık Barış Doğan 0,25 TRY 0,00050Serdar İnanç 0,25 TRY 0,00050Orhan Öztürk 0,25 TRY 0,00050TOPLAM 50.000,00 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerSorumlu OrtaklarAdı-SoyadıHüseyin Haluk YalçınOsman Adnan AkanZeynep UrasCoşkun ŞenErkan Baki ErdalAhmet Gökhan YükselBeste GücümenBurak ÖzpoyrazMehmet KarakurtMurat SancarRefik Ediz GünselSiran Talar GülMert Tütenİsmail Cihan HarmanÇağlar SürücüEftim KoçaridisMehmet Cenk UsluMualla Aslı GedikDidem Demer KayaNamık Barış DoğanSerdar İnançOrhan Öztürkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907596BIST