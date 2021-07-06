PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2021 13:46
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
e.gunsel@pwc.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946890
BIST
13:481.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
13:488,6656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
13:4810,2757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0172
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
13:48503,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,48
|Açılış
|: 503,75
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:48
|GWIND
|3,74
|135.658.382
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.845.145
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.911.689
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|6.014.837
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|NIBAS
|12,05
|5.697.923
|% -7,24
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,70
|845.470.064
|% 0,69
|
|THYAO
|14,08
|415.935.419
|% -0,28
|
|KOZAL
|110,90
|312.322.952
|% -0,45
|
|EREGL
|18,27
|298.135.136
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,45
|294.218.104
|% 0,18
|
|GARAN
|8,70
|845.470.064
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,23
|208.152.237
|% 0,00
|
|ODAS
|1,92
|129.038.346
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,30
|78.778.070
|% 0,78
|
|AKBNK
|5,45
|294.218.104
|% 0,18
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6608
|8,6656
|% 0,01
|
|Euro
|10,2485
|10,2757
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9653
|12,0253
|% 0,01
|
|Frank
|9,3574
|9,4138
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3043
|2,3159
|% 0,01
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|17,11
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|26,66
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,90
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,66
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,23
|