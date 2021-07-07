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PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu

07.07.2021 14:11



PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Coşkun Şen Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14
Siran Talar Gül Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14
Murat Sancar Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14
Osman Adnan Akan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14
Burak Özpoyraz Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14
Mert Tüten Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14
Ahmet Gökhan Yüksel Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14
Erkan Baki Erdal Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14
İsmail Cihan Harman Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,13
Hüsnü Can Dinçsoy Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 0,00
Uğur Serkan Tarmur Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 0,00
HÜSEYİN HALÜK YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkanı ve Sorumlu Denetçi 14.3
ZEYNEP URAS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sorumlu Denetçi 7.14
REFİK EDİZ GÜNSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
BESTE ORTAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
ÇAĞLAR SÜRÜCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 0
MEHMET KARAKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 0

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Hüseyin Haluk Yalçın
Osman Adnan Akan
Zeynep Uras
Coşkun Şen
Erkan Baki Erdal
Ahmet Gökhan Yüksel
Burak Özpoyraz
Mehmet Karakurt
Murat Sancar
Refik Ediz Günsel
Siran Talar Gül
Mert Tüten
İsmail Cihan Harman
Çağlar Sürücü
Eftim Koçaridis
Mehmet Cenk Uslu
Mualla Aslı Gedik
Didem Demer Kaya
Namık Barış Doğan
Serdar İnanç
Orhan Öztürk
Beste Ortaç
Salim Alyanak
Sertu Tali




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947646


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