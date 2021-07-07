PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu









PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)Coşkun Şen Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14Siran Talar Gül Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14Murat Sancar Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14Osman Adnan Akan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14Burak Özpoyraz Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14Mert Tüten Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14Ahmet Gökhan Yüksel Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14Erkan Baki Erdal Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,14İsmail Cihan Harman Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 7,13Hüsnü Can Dinçsoy Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 0,00Uğur Serkan Tarmur Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Denetçi 0,00HÜSEYİN HALÜK YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkanı ve Sorumlu Denetçi 14.3ZEYNEP URAS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sorumlu Denetçi 7.14REFİK EDİZ GÜNSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14BESTE ORTAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14ÇAĞLAR SÜRÜCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 0MEHMET KARAKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 0Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıHüseyin Haluk YalçınOsman Adnan AkanZeynep UrasCoşkun ŞenErkan Baki ErdalAhmet Gökhan YükselBurak ÖzpoyrazMehmet KarakurtMurat SancarRefik Ediz GünselSiran Talar GülMert Tütenİsmail Cihan HarmanÇağlar SürücüEftim KoçaridisMehmet Cenk UsluMualla Aslı GedikDidem Demer KayaNamık Barış DoğanSerdar İnançOrhan ÖztürkBeste OrtaçSalim AlyanakSertu Talihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947646BIST