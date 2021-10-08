PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu
08.10.2021 14:30
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Hüseyin Haluk Yalçın
Osman Adnan Akan
Zeynep Uras
Coşkun Şen
Erkan Baki Erdal
Ahmet Gökhan Yüksel
Burak Özpoyraz
Mehmet Karakurt
Murat Sancar
Refik Ediz Günsel
Siran Talar Gül
Mert Tüten
İsmail Cihan Harman
Çağlar Sürücü
Eftim Koçaridis
Mehmet Cenk Uslu
Mualla Aslı Gedik
Didem Demer Kaya
Namık Barış Doğan
Serdar İnanç
Orhan Öztürk
Beste Ortaç
Salim Alyanak
Sertu Tali
Aysun Gul Kılıç
Özgür Beşikçioğlu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968644
BIST
15:001.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:008,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0380
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:0010,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0383
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:00504,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,63
|Açılış
|: 504,76
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:00
|AYCES
|55,00
|3.075.276
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|24.088.245
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.025.537
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.755.927
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.323.554
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.449.484
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.958.126
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|218.694.208
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,88
|184.141.172
|% -8,57
|
|THYAO
|14,18
|657.930.914
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|646.930.301
|% -0,80
|
|SASA
|27,34
|569.885.366
|% 2,32
|
|ASELS
|15,52
|542.668.224
|% 0,06
|
|GARAN
|9,38
|531.828.887
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,78
|313.798.460
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|646.930.301
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,39
|240.594.269
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|210.360.964
|% -0,78
|
|ODAS
|1,46
|100.366.562
|% 0,69
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9108
|8,9130
|% 0,43
|
|Euro
|10,3064
|10,3136
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,0917
|12,1524
|% 0,43
|
|Frank
|9,5459
|9,6034
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3667
|2,3786
|% 0,36
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,79
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.393
|48,00
|
|Tam
|3.325
|3.409
|7,17
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|3,46
|
|Çeyrek
|806
|825
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,41
|