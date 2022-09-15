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PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2022 13:55
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu


PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Zeynep Uras 3.571,25 TRY 7,14250
Coşkun Şen 3.571,25 TRY 7,14250
Siran Talar Gül 3.571,25 TRY 7,14250
Murat Sancar 3.571,25 TRY 7,14250
Osman Adnan Akan 3.571,25 TRY 7,14250
Burak Özpoyraz 3.571,25 TRY 7,14250
Refik Ediz Günsel 10.714,25 TRY 21,42850
Mert Tüten 3.571,00 TRY 7,14200
Ahmet Gökhan Yüksel 3.571,00 TRY 7,14200
Erkan Baki Erdal 3.571,25 TRY 7,14250
Beste Ortaç 3.571,00 TRY 7,14200
İsmail Cihan Harman 3.569,25 TRY 7,13850
Hüsnü Can Dinçsoy 0,25 TRY 0,00050
Uğur Serkan Tarmur 0,25 TRY 0,00050
Mehmet Karakurt 0,25 TRY 0,00050
Mehmet Cenk Uslu 0,25 TRY 0,00050
Çağlar Sürücü 0,25 TRY 0,00050
Eftim Koçaridis 0,25 TRY 0,00050
Feride İkiz 0,25 TRY 0,00050
Mualla Aslı Gedik 0,25 TRY 0,00050
Didem Demer Kaya 0,25 TRY 0,00050
Sertu Tali 0,25 TRY 0,00050
Salim Alyanak 0,25 TRY 0,00050
Namık Barış Doğan 0,25 TRY 0,00050
Serdar İnanç 0,25 TRY 0,00050
Orhan Öztürk 0,25 TRY 0,00050
Aysun Gul Kılıç 0,25 TRY 0,00050
Özgür Beşikçioğlu 0,25 TRY 0,00050
Ramazan Yüksekkaya 0,25 TRY 0,00050
Selma Canbul Çorum 0,25 TRY 0,00050
Zeynep Alyanak 0,25 TRY 0,00050
TOPLAM 50.000,00 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063314


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TRCAS 14,24 65.568.808 % 9,96  
KLSYN 3,55 54.344.037 % 9,91  
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Frank 19,0252 19,1398 % 0,80  
Riyal 4,8451 4,8694 % 0,19  
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Altın Ons 1.686 1.687 -10,63  
Altın Gr. 990 990 -5,17  
Cumhuriyet 6.670 6.771 -61,00  
Tam 6.697 6.758 -34,00  
Yarım 3.263 3.303 -18,00  
Çeyrek 1.637 1.652 -8,00  
Gümüş.Ons 19,35 19,38 -0,27  
Gümüş Gr. 11,36 11,38 -0,15  
B. Petrol 93,47 93,47 -0,63  
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