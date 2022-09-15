PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2022 14:00
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Osman Adnan Akan
Zeynep Uras
Coşkun Şen
Erkan Baki Erdal
Ahmet Gökhan Yüksel
Burak Özpoyraz
Mehmet Karakurt
Murat Sancar
Refik Ediz Günsel
Siran Talar Gül
Mert Tüten
İsmail Cihan Harman
Çağlar Sürücü
Eftim Koçaridis
Mehmet Cenk Uslu
Mualla Aslı Gedik
Didem Demer Kaya
Namık Barış Doğan
Serdar İnanç
Orhan Öztürk
Beste Ortaç
Salim Alyanak
Sertu Tali
Aysun Gul Kılıç
Özgür Beşikçioğlu
Ramazan Yüksekkaya
Selma Canbul Çorum
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063316
BIST
14:123.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 16,87
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
14:1218,2683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
14:1218,2883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0837
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
14:12989,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,88
|Açılış
|: 989,66
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,23
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ZOREN
|3,20
|389.828.680
|% 9,97
|
|KAPLM
|80,05
|24.812.413
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|65.568.808
|% 9,96
|
|KLSYN
|3,55
|54.344.037
|% 9,91
|
|ULUFA
|5,23
|108.866.821
|% 9,87
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.631.396
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.727.389.623
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.354.111.125
|% -9,98
|
|ASELS
|35,86
|5.031.820.550
|% 8,67
|
|THYAO
|76,15
|3.567.165.545
|% 2,49
|
|YKBNK
|7,26
|3.096.191.052
|% -7,63
|
|ISCTR
|9,33
|3.025.451.679
|% -8,26
|
|VAKBN
|11,54
|2.354.111.125
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,26
|3.096.191.052
|% -7,63
|
|EKGYO
|4,43
|1.461.905.201
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,33
|3.025.451.679
|% -8,26
|
|VAKBN
|11,54
|2.354.111.125
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.014.964.858
|% -9,95
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2608
|18,2683
|% 0,22
|
|Euro
|18,2751
|18,2883
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,9473
|21,0523
|% -0,18
|
|Frank
|19,0298
|19,1445
|% 0,82
|
|Riyal
|4,8450
|4,8693
|% 0,18
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-11,52
|
|Altın Gr.
|989
|990
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.765
|-67,00
|
|Tam
|6.694
|6.754
|-38,00
|
|Yarım
|3.262
|3.302
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,59
|93,59
|-0,51
|
Seans Raporu
14:12
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14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TAVHL, TKFEN
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14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 94 artarak (% 0.32 ) 3, 083
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, BRMEN, ULUFA, KAPLM, IHLAS, ANELE, ZOREN, AKENR, KLSYN
-
14:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ROYAL, TSKB, HKTM, ISATR, GARAN, ATSYH, HALKB, VAKBN
-
14:27
DOGUB, MZHLD, VERTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında