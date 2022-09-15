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PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2022 14:00
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu


PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Osman Adnan Akan
Zeynep Uras
Coşkun Şen
Erkan Baki Erdal
Ahmet Gökhan Yüksel
Burak Özpoyraz
Mehmet Karakurt
Murat Sancar
Refik Ediz Günsel
Siran Talar Gül
Mert Tüten
İsmail Cihan Harman
Çağlar Sürücü
Eftim Koçaridis
Mehmet Cenk Uslu
Mualla Aslı Gedik
Didem Demer Kaya
Namık Barış Doğan
Serdar İnanç
Orhan Öztürk
Beste Ortaç
Salim Alyanak
Sertu Tali
Aysun Gul Kılıç
Özgür Beşikçioğlu
Ramazan Yüksekkaya
Selma Canbul Çorum




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063316


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BIST En Aktif Hisseler14:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 3,20 389.828.680 % 9,97  
KAPLM 80,05 24.812.413 % 9,96  
TRCAS 14,24 65.568.808 % 9,96  
KLSYN 3,55 54.344.037 % 9,91  
ULUFA 5,23 108.866.821 % 9,87  
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14:12 Alış Satış %  
Dolar 18,2608 18,2683 % 0,22  
Euro 18,2751 18,2883 % 0,46  
Sterlin 20,9473 21,0523 % -0,18  
Frank 19,0298 19,1445 % 0,82  
Riyal 4,8450 4,8693 % 0,18  
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14:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.686 -11,52  
Altın Gr. 989 990 -5,88  
Cumhuriyet 6.664 6.765 -67,00  
Tam 6.694 6.754 -38,00  
Yarım 3.262 3.302 -19,00  
Çeyrek 1.636 1.651 -9,00  
Gümüş.Ons 19,38 19,41 -0,24  
Gümüş Gr. 11,36 11,38 -0,15  
B. Petrol 93,59 93,59 -0,51  
Seans Raporu 14:12
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