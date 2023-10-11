PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2023 13:54
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
REFİK EDİZ GÜNSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi-Yönetim Kurulu Başkanı 21.43
BESTE ORTAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
ÇAĞLAR SÜRÜCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 0.0005
MEHMET KARAKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 0.0005
AHMET GÖKHAN YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
MERT TÜTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
ERKAN BAKİ ERDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
İSMAİL CİHAN HARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.13
SİRAN TALAR GÜL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
MURAT SANCAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
BURAK ÖZPOYRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
UĞUR SERKAN TARMUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 0.0005
ZEYNEP URAS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sorumlu Denetçi 7.14
SALİM ALYANAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 0.0005
SERTU TALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 0.0005
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204188
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