PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu
17.10.2023 10:44
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Zeynep Uras 3.571,25 TRY 7,14250
Siran Talar Gül 3.571,25 TRY 7,14250
Murat Sancar 3.571,25 TRY 7,14250
Burak Özpoyraz 3.571,25 TRY 7,14250
Refik Ediz Günsel 17.856,00 TRY 35,71200
Mert Tüten 3.571,00 TRY 7,14200
Ahmet Gökhan Yüksel 3.571,00 TRY 7,14200
Erkan Baki Erdal 3.571,25 TRY 7,14250
Beste Ortaç 3.571,00 TRY 7,14200
İsmail Cihan Harman 3.569,25 TRY 7,13850
Uğur Serkan Tarmur 0,25 TRY 0,00050
Mehmet Karakurt 0,25 TRY 0,00050
Mehmet Cenk Uslu 0,25 TRY 0,00050
Çağlar Sürücü 0,25 TRY 0,00050
Eftim Koçaridis 0,25 TRY 0,00050
Feride İkiz 0,25 TRY 0,00050
Didem Demer Kaya 0,25 TRY 0,00050
Sertu Tali 0,25 TRY 0,00050
Salim Alyanak 0,25 TRY 0,00050
Namık Barış Doğan 0,25 TRY 0,00050
Serdar İnanç 0,25 TRY 0,00050
Orhan Öztürk 0,25 TRY 0,00050
Aysun Gul Kılıç 0,25 TRY 0,00050
Özgür Beşikçioğlu 0,25 TRY 0,00050
Ramazan Yüksekkaya 0,25 TRY 0,00050
Selma Canbul Çorum 0,25 TRY 0,00050
Zeynep Alyanak 0,25 TRY 0,00050
Fehime Aslan 0,25 TRY 0,00050
Eren Yılmaz 0,25 TRY 0,00050
Özge Arslan Yılmaz 0,25 TRY 0,00050
Gökçe Yaşar Temel 0,25 TRY 0,00050
İlker Baysa 0,25 TRY 0,00050
TOPLAM 50.000,00 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Zeynep Uras
Erkan Baki Erdal
Ahmet Gökhan Yüksel
Burak Özpoyraz
Mehmet Karakurt
Murat Sancar
Refik Ediz Günsel
Siran Talar Gül
Mert Tüten
İsmail Cihan Harman
Çağlar Sürücü
Eftim Koçaridis
Mehmet Cenk Uslu
Didem Demer Kaya
Namık Barış Doğan
Serdar İnanç
Orhan Öztürk
Beste Ortaç
Salim Alyanak
Sertu Tali
Aysun Gul Kılıç
Özgür Beşikçioğlu
Ramazan Yüksekkaya
Selma Canbul Çorum
Eren Yılmaz
Özge Arslan Yılmaz
Gökçe Yaşar Temel
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207085
BIST