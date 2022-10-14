***PYCLL*** TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***PYCLL*** TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas SözleşmesiBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2,3,4, 05/10/2015 09/10/2015 89222,3 20/02/2017 24/02/2017 92713 11/07/2017 17/07/2017 93683 13/06/2018 20/06/2018 96036 24/05/2019 30/05/2019 98403 07/10/2019 11/10/2019 99284,6 18/04/2022 18/04/2022 10561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072322BIST