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***PYCLL*** TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme

14.10.2022 18:14
***PYCLL*** TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme


***PYCLL*** TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2,3,4, 05/10/2015 09/10/2015 8922
2,3 20/02/2017 24/02/2017 9271
3 11/07/2017 17/07/2017 9368
3 13/06/2018 20/06/2018 9603
6 24/05/2019 30/05/2019 9840
3 07/10/2019 11/10/2019 9928
4,6 18/04/2022 18/04/2022 10561



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072322


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.702,80 151.467.800 % 10,00  
EGEEN 2.880,70 285.561.015 % 10,00  
SNGYO 4,84 185.720.942 % 10,00  
TMSN 66,05 299.136.286 % 9,99  
MAALT 276,50 55.802.909 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5837 18,5936 % 0,29  
Euro 18,1022 18,1174 % -0,16  
Sterlin 20,8054 20,9097 % -0,79  
Frank 18,4316 18,5426 % -0,16  
Riyal 4,9318 4,9566 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.646 -20,17  
Altın Gr. 985 985 -9,01  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -3,00  
Tam 6.655 6.723 -67,00  
Yarım 3.243 3.283 -37,00  
Çeyrek 1.624 1.641 -18,00  
Gümüş.Ons 18,35 18,37 -0,53  
Gümüş Gr. 10,98 11,00 -0,28  
B. Petrol 91,94 91,94 -2,63  
Seans Raporu 18:05
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