***PYCLL*** TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 21:48
***PYCLL*** TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 1 milyar TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine, karar vermiştir. İlgili ihraç Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140210
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0729
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.244,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,95
|Açılış
|: 1.244,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3945
|19,4001
|% 0,00
|
|Euro
|21,2540
|21,3510
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,0558
|24,1765
|% 0,10
|
|Frank
|21,5257
|21,6554
|% -0,13
|
|Riyal
|5,1569
|5,1828
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|-8,90
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,87
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.977
|9.167
|117,00
|
|Yarım
|4.384
|4.488
|57,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.251
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,79
|15,81
|0,10
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|-1,60
|