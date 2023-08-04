Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PYCLL*** TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2023 20:32
***PYCLL*** TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PYCLL*** TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 1 milyar TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181091


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.401
Değişim :  2,48% |  179,06
Açılış :  7.257  
Önceki Kapanış :  7.222  
En Düşük
7.205 En Yüksek
7.427
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYLGD 39,82 503.319.366 % 10,00  
NTHOL 16,83 209.089.354 % 10,00  
CMENT 81,40 2.083.107 % 10,00  
RNPOL 23,10 79.089.235 % 10,00  
ETYAT 8,91 10.393.686 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9709 26,9777 % 0,11  
Euro 29,6963 29,7497 % 0,77  
Sterlin 34,2948 34,4668 % 0,42  
Frank 30,7809 30,9664 % 0,24  
Riyal 7,1681 7,2041 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.941 1.942 7,34  
Altın Gr. 1.683 1.684 7,43  
Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.982 11.071 -33,00  
Yarım 5.495 5.561 -17,00  
Çeyrek 2.748 2.781 -8,00  
Gümüş.Ons 23,58 23,60 0,02  
Gümüş Gr. 20,46 20,48 0,05  
B. Petrol 86,05 86,05 0,91  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru