***PYCLL*** TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PYCLL*** TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 1 milyar TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsislive/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261195BIST