QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor









QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )TürkçeAltı Aylık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2023 Yılı, Altı Aylık Rapor, Net Varlık Değeri Raporu ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu Ek'tedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184581BIST