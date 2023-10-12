QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor









QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )TürkçeAltı Aylık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.08.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 Yılı, Altı Aylık Raporun Portföy Değer Tablosu Ek'tedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205249BIST