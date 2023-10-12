QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
12.10.2023 17:32
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 Yılı, Altı Aylık Raporun Portföy Değer Tablosu Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205325
BIST
'
18:058.259
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -71,37
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.055
En Yüksek
8.471
18:0527,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0966
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7588
En Düşük
27,6408
18:0529,3775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0426
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3007
18:051.671,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.671,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.098,90
|222.618.115
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|16.004.445
|% 10,00
|
|POLTK
|9.997,30
|113.372.586
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|8.411.920
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|465.092.963
|% -10,00
|
|ENSRI
|38,70
|523.645.245
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|7.123.292
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|1.308.359
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|30.035.712
|% -10,00
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|KOZAL
|27,90
|5.307.500.313
|% -0,57
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|EKGYO
|7,93
|3.661.630.402
|% -3,06
|
|YEOTK
|262,70
|3.426.494.822
|% 1,04
|
|EKGYO
|7,93
|3.661.630.402
|% -3,06
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|KATMR
|2,98
|1.129.769.206
|% -2,30
|
|KOZAL
|27,90
|5.307.500.313
|% -0,57
|
|QUAGR
|6,60
|1.147.908.178
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7491
|27,7559
|% 0,34
|
|Euro
|29,3599
|29,3770
|% -0,15
|
|Sterlin
|33,7838
|33,9532
|% -0,58
|
|Frank
|30,4868
|30,6705
|% -0,26
|
|Riyal
|7,3774
|7,4144
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-2,43
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|2,75
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.336
|11.440
|-11,00
|
|Yarım
|5.685
|5.742
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.871
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,48
|19,50
|-0,11
|
Seans Raporu
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