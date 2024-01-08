QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,37Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,43Varsa İade Tutarı (TL)222684,25Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)84802,87Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,61Brüt Getiri (%)% 40,57Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)84802,87Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 10Açıklamalar2023/2 . Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233971BIST