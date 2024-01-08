QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2024 14:21
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,22
Varsa İade Tutarı (TL)
17381,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
11048,9
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,95
Brüt Getiri (%)
% 34,65
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
11048,9
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2023/2 . Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233981
BIST
'
15:187.794
En Düşük
|Değişim
|: 2,17%
|| 165,28
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:1829,8947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0544
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:1832,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0654
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:181.941,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -19,78
|Açılış
|: 1.941,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:16
|BVSAN
|90,90
|148.858.644
|% 9,98
|
|TSPOR
|2,76
|88.999.556
|% 9,96
|
|DARDL
|5,52
|14.155.157
|% 9,96
|
|KBORU
|51,65
|145.203.672
|% 9,94
|
|AGROT
|13,60
|156.941.774
|% 9,94
|
|DIRIT
|11,90
|3.350.460
|% -9,09
|
|KUYAS
|56,75
|114.555.594
|% -7,72
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|METUR
|14,29
|22.753.217
|% -4,86
|
|ISCTR
|24,86
|4.529.569.532
|% 7,25
|
|THYAO
|242,70
|4.112.515.754
|% 1,46
|
|TUPRS
|138,90
|3.898.661.822
|% -3,41
|
|AKBNK
|39,56
|3.275.226.972
|% 7,56
|
|YKBNK
|21,76
|2.996.479.143
|% 8,80
|
|ISCTR
|24,86
|4.529.569.532
|% 7,25
|
|EKGYO
|7,83
|1.162.543.377
|% 2,49
|
|YKBNK
|21,76
|2.996.479.143
|% 8,80
|
|KATMR
|2,08
|210.274.283
|% 4,00
|
|SKBNK
|4,50
|436.887.239
|% 6,89
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8893
|29,8968
|% 0,19
|
|Euro
|32,7445
|32,7546
|% 0,23
|
|Sterlin
|37,8739
|38,0638
|% 0,08
|
|Frank
|34,9732
|35,1839
|% 0,05
|
|Riyal
|7,9476
|7,9875
|% 0,19
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,88
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|954,39
|955,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,87
|1.018,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,54
|76,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,16
|2.020,46
|% 0,66
|