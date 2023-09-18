QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye yönelikİstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) tarafından Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A- den TR A' ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiştir. Görünüm durağan olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195649BIST