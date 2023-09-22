QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yönelik KobiRate tarafından Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR AA+'dan yukarı yönlü revize edilerek KR AAA' ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A-1 olarak teyit edilmiştir. Görünüm durağan olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196887BIST