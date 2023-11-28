QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Vakıf Faktoring A.Ş.'ye yönelikKobiRate tarafından Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR AA+'dan KR AAA' ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise A-1 olarak teyit edilmiştir. Görünümler durağan olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220417BIST