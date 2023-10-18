QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname









QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Danışma Komitesi ve Çalışma Esasları" eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207472BIST