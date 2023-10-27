QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
27.10.2023 14:36
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210808
BIST
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18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,1758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0151
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0683
18:0530,4021
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,6334
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,4021
En Düşük
29,6551
18:051.822,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 25,07
|Açılış
|: 1.822,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0868
|28,1758
|% 0,05
|
|Euro
|29,5004
|30,4021
|% 2,13
|
|Sterlin
|34,1528
|34,3241
|% 0,31
|
|Frank
|31,2113
|31,3993
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5121
|7,5498
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.006
|20,63
|
|Altın Gr.
|1.821
|1.821
|24,05
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.049
|12.217
|169,00
|
|Yarım
|6.043
|6.134
|85,00
|
|Çeyrek
|3.012
|3.067
|43,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,11
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,96
|20,99
|0,34
|
|B. Petrol
|90,15
|90,15
|2,22
|