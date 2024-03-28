QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.03.2024 15:30
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 Yılı Finansal Raporlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263687
BIST
'
17:239.057
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
|| 250,61
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:2332,3209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0701
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:2335,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:232.294,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 16,46
|Açılış
|: 2.294,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:23
|LINK
|390,50
|70.025.916
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|17.713.376
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.609.462
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|672.907.963
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|227.992.002
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.321.904
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.277.166
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|14.158.054
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.556.743.136
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,25
|4.285.555.915
|% 3,78
|
|AGROT
|36,84
|3.998.917.529
|% -5,92
|
|YKBNK
|27,58
|3.503.108.226
|% 4,39
|
|TUPRS
|174,40
|3.411.031.118
|% 2,77
|
|ISCTR
|11,25
|4.285.555.915
|% 3,78
|
|ZOREN
|5,60
|1.105.498.400
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,58
|3.503.108.226
|% 4,39
|
|EKGYO
|9,66
|1.156.742.162
|% 2,44
|
|PEKGY
|12,58
|1.321.951.749
|% 9,97
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3109
|32,3209
|% 0,22
|
|Euro
|35,0970
|35,1239
|% 0,01
|
|Sterlin
|40,8509
|41,0557
|% -0,56
|
|Frank
|35,8236
|36,0031
|% -0,37
|
|Riyal
|8,6242
|8,6674
|% -0,52
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,61
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|907,19
|908,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,57
|1.021,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.205,76
|2.206,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:23
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17:34
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17:34
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