QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.03.2024 16:23
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 Yılı Finansal Raporlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263740
BIST
'
17:259.059
En Düşük
|Değişim
|: 2,86%
|| 251,78
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:2532,3193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0685
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:2535,1279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0063
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:252.293,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 16,03
|Açılış
|: 2.293,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:25
|MEPET
|12,87
|17.830.287
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|673.142.870
|% 10,00
|
|LINK
|390,50
|70.025.916
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.653.733
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.720
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|230.642.500
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.335.455
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.927.661
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|14.158.054
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.576.729.404
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,27
|4.302.188.855
|% 3,97
|
|AGROT
|36,68
|4.009.720.826
|% -6,33
|
|YKBNK
|27,66
|3.515.996.999
|% 4,69
|
|TUPRS
|174,80
|3.426.949.574
|% 3,01
|
|ISCTR
|11,27
|4.302.188.855
|% 3,97
|
|ZOREN
|5,62
|1.120.884.799
|% 2,00
|
|YKBNK
|27,66
|3.515.996.999
|% 4,69
|
|EKGYO
|9,64
|1.161.109.936
|% 2,23
|
|PEKGY
|12,58
|1.322.706.625
|% 9,97
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3122
|32,3193
|% 0,21
|
|Euro
|35,0981
|35,1279
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,8460
|41,0508
|% -0,57
|
|Frank
|35,8176
|35,9971
|% -0,39
|
|Riyal
|8,6245
|8,6677
|% -0,52
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|907,98
|909,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,17
|1.022,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,30
|86,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.208,60
|2.208,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:25
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17:39XU100
Endeks 9, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 81, 602.00 milyon TL de
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17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 243, 99 artarak (% 3.13 ) 8, 029