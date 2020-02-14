***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.02.2020 16:05
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finansbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFNBK52048
Nominal Değer (TL)
50.330.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/02/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
15/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819062
BIST
17:03120.312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -228,18
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:036,0580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,0560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:036,5746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:03307,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,53
|Açılış
|: 307,82
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,99
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|687.979.807
|% 20,00
|
|TLMAN
|13,61
|28.097.438
|% 16,03
|
|ALCTL
|20,50
|76.791.612
|% 15,10
|
|AYCES
|12,74
|6.179.240
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,03
|587.693.887
|% 11,40
|
|TUKAS
|12,31
|4.182.220
|% -19,33
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,38
|13.066.475
|% -9,16
|
|RHEAG
|2,16
|47.232.598
|% -8,09
|
|SAFKR
|3,10
|1.744.006
|% -7,46
|
|ASELS
|29,06
|1.339.043.946
|% 2,98
|
|THYAO
|14,92
|1.337.766.446
|% -0,47
|
|GSRAY
|2,88
|687.979.807
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,21
|627.232.566
|% 6,76
|
|BJKAS
|3,03
|587.693.887
|% 11,40
|
|ISGYO
|2,21
|627.232.566
|% 6,76
|
|GSRAY
|2,88
|687.979.807
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,03
|587.693.887
|% 11,40
|
|KARSN
|1,95
|328.292.592
|% 5,98
|
|CEMAS
|1,23
|208.933.124
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8608
|7,9002
|% -0,00
|
|Frank
|6,1533
|6,1904
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6106
|1,6187
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,95
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.028
|2.079
|6,24
|
|Yarım
|980
|1.006
|3,02
|
|Çeyrek
|492
|503
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|57,09
|57,09
|0,75
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