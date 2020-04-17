***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.04.2020 12:07
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finansbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFNBK72038
Nominal Değer (TL)
293.850.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/04/2020
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
10/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838866
BIST
13:0198.178
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 1.928,74
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
13:016,9421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,9073
13:017,5136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0197
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4923
13:01377,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -6,58
|Açılış
|: 377,19
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|19.505.580
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|INFO
|5,19
|13.621.090
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.064.128
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,88
|23.132.644
|% 9,91
|
|TSPOR
|4,41
|9.441.135
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,39
|6.668.102
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,70
|1.049.925.402
|% 3,57
|
|THYAO
|10,52
|462.983.191
|% 3,54
|
|ASELS
|27,32
|403.573.074
|% 2,48
|
|AKBNK
|5,80
|349.512.908
|% 2,65
|
|GARAN
|8,47
|322.138.955
|% 2,67
|
|IHLAS
|0,67
|70.588.971
|% 0,00
|
|KARSN
|1,45
|151.898.686
|% 5,07
|
|IHLGM
|1,07
|77.981.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|145.042.264
|% 3,08
|
|AKBNK
|5,80
|349.512.908
|% 2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5903
|8,6334
|% -0,40
|
|Frank
|7,1093
|7,1522
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8408
|1,8500
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-28,00
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-6,25
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.477
|-46,00
|
|Tam
|2.493
|2.553
|-43,60
|
|Yarım
|1.211
|1.241
|-23,00
|
|Çeyrek
|607
|620
|-11,50
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,20
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,27
|28,27
|0,45
|