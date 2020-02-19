***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 10:00
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820012
BIST
10:53120.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 758,27
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.343
En Düşük
119.962
10:536,0705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0721
En Düşük
6,0599
10:536,5547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5586
En Düşük
6,5397
10:53313,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,35
|Açılış
|: 313,08
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,43
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ALCTL
|24,44
|47.131.927
|% 12,94
|
|OSTIM
|2,65
|37.566.869
|% 11,34
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|MERKO
|1,49
|9.827.517
|% 8,76
|
|VERTU
|6,60
|11.274.684
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|GLBMD
|2,60
|1.067.191
|% -8,13
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,54
|220.111.642
|% 0,00
|
|ASELS
|29,42
|214.021.382
|% 0,82
|
|THYAO
|15,00
|203.059.262
|% -0,20
|
|TSPOR
|7,02
|192.480.426
|% 8,17
|
|MNDRS
|2,04
|167.723.374
|% 2,51
|
|CEMAS
|1,33
|135.974.811
|% 3,10
|
|MNDRS
|2,04
|167.723.374
|% 2,51
|
|GSRAY
|3,54
|220.111.642
|% 0,00
|
|USAK
|2,11
|77.333.633
|% 8,21
|
|ODAS
|2,30
|66.172.418
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8631
|7,9026
|% -0,01
|
|Frank
|6,1475
|6,1846
|% -0,01
|
|Riyal
|1,6128
|1,6208
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.606
|3,10
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|58,27
|58,27
|0,52
|
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