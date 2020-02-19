***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 10:39
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820025
BIST
13:32119.279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -295,32
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.819
13:326,0590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0080
|Açılış
|: 6,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0523
13:326,5455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
13:32313,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,76
|Açılış
|: 313,48
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,40
|521.735.210
|% 15,65
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|YBTAS
|4.499,10
|305.442
|% 10,00
|
|ORMA
|4,96
|62.072
|% 9,98
|
|TSPOR
|7,10
|383.627.982
|% 9,40
|
|VERTU
|6,60
|23.336.597
|% -19,90
|
|BURVA
|14,57
|66.366
|% -14,24
|
|MTRYO
|5,71
|17
|% -12,15
|
|GLBMD
|2,51
|4.931.937
|% -11,31
|
|SAYAS
|3,50
|2.219.164
|% -9,79
|
|GSRAY
|3,66
|1.011.710.778
|% 3,39
|
|THYAO
|14,89
|587.196.552
|% -0,93
|
|ASELS
|29,02
|574.973.731
|% -0,55
|
|BJKAS
|3,40
|521.735.210
|% 15,65
|
|TSPOR
|7,10
|383.627.982
|% 9,40
|
|GSRAY
|3,66
|1.011.710.778
|% 3,39
|
|CEMAS
|1,30
|241.003.245
|% 0,78
|
|BJKAS
|3,40
|521.735.210
|% 15,65
|
|MNDRS
|1,93
|234.770.611
|% -3,02
|
|ODAS
|2,28
|269.231.290
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8434
|7,8827
|% -0,26
|
|Frank
|6,1339
|6,1708
|% -0,23
|
|Riyal
|1,6106
|1,6186
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|6,74
|
|Altın Gr.
|313
|314
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.109
|18,00
|
|Tam
|2.067
|2.118
|17,79
|
|Yarım
|999
|1.025
|8,61
|
|Çeyrek
|501
|512
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,49
|58,49
|0,74
|