***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 10:03
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825250
BIST
10:05105.780
En Yüksek
|Değişim
|: -3,49%
|| -3.820,25
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.540
En Düşük
105.631
10:056,1467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0591
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:057,0356
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,1513
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:05330,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,67
|Açılış
|: 330,40
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|1.657.471
|% 14,97
|
|OYAYO
|8,92
|2.351.088
|% 14,80
|
|INFO
|8,90
|13.155
|% 12,52
|
|TUKAS
|13,30
|2.772.422
|% 6,66
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|ALCTL
|20,50
|1.197.347
|% -9,77
|
|TIRE
|6,00
|840.694
|% -9,77
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|TSGYO
|1,63
|34.653
|% -8,94
|
|TGSAS
|4,93
|147.743
|% -8,87
|
|THYAO
|10,76
|46.846.605
|% -3,41
|
|ASELS
|29,24
|20.933.817
|% -2,01
|
|TUPRS
|89,45
|12.075.943
|% -5,59
|
|ODAS
|2,01
|12.037.551
|% -2,90
|
|GARAN
|9,71
|11.709.043
|% -3,19
|
|ODAS
|2,01
|12.037.551
|% -2,90
|
|KARSN
|1,82
|10.254.380
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,40
|6.931.037
|% -2,78
|
|YKBNK
|2,35
|11.043.476
|% -3,29
|
|THYAO
|10,76
|46.846.605
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0375
|8,0778
|% 1,61
|
|Frank
|6,6246
|6,6645
|% 2,58
|
|Riyal
|1,6345
|1,6427
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-3,94
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,71
|16,74
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|33,27
|33,27
|-12,00
|