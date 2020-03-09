QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9729
|8,0129
|% 0,79
|Frank
|6,5604
|6,5999
|% 1,58
|Riyal
|1,6233
|1,6314
|% 0,35
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|3,82
|Altın Gr.
|329
|329
|1,54
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|14,00
|Tam
|2.171
|2.225
|15,01
|Yarım
|1.049
|1.076
|7,26
|Çeyrek
|526
|538
|3,63
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,97
|-0,38
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,06
|B. Petrol
|35,93
|35,93
|-9,34
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-3, 39 değişimle 105883 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-3, 44 değişimle 105826 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-3, 53 değişimle 105735 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-3, 46 değişimle 105812 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-3, 55 değişimle 105708 puandan