***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 12:37
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826892
BIST
13:20102.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.303,13
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:206,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:206,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0319
|Açılış
|: 6,9690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:20329,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,12
|Açılış
|: 329,71
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|57.890.146
|% 20,00
|
|DEVA
|9,94
|96.694.426
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|128.814.783
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|27.117.241
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,95
|61.606.188
|% 19,15
|
|ISKUR
|300.500,00
|300.500
|% -20,92
|
|OYAYO
|4,78
|598.078
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.550.485
|% -14,74
|
|BURCE
|5,43
|924.453
|% -10,25
|
|UMPAS
|0,46
|11.073
|% -9,80
|
|ASELS
|26,06
|572.370.216
|% 0,62
|
|THYAO
|10,01
|373.609.607
|% 0,40
|
|GARAN
|9,51
|212.776.659
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,33
|173.429.074
|% -9,22
|
|GSRAY
|2,45
|159.322.255
|% -4,67
|
|ODAS
|1,65
|131.847.389
|% -4,07
|
|IHLGM
|1,18
|86.546.963
|% -0,84
|
|CEMAS
|0,98
|68.517.160
|% -2,00
|
|GSRAY
|2,45
|159.322.255
|% -4,67
|
|ADESE
|1,35
|76.902.677
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9588
|7,9987
|% 0,40
|
|Frank
|6,5581
|6,5976
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6388
|1,6470
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|12,78
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.210
|16,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|17,25
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|8,35
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,17
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,04
|36,04
|-1,18
|