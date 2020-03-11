QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9433
|7,9832
|% 0,20
|Frank
|6,5683
|6,6079
|% 0,69
|Riyal
|1,6379
|1,6461
|% 0,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|17,13
|Altın Gr.
|330
|330
|3,85
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|Tam
|2.179
|2.233
|23,55
|Yarım
|1.053
|1.080
|11,39
|Çeyrek
|528
|540
|5,70
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|0,18
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|B. Petrol
|36,25
|36,25
|-0,97
Seans Raporu
- 14:39 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, KRDMD, KOZAL
- 14:39XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -223, 82 kaybederek (% -0.23 ) 95, 649
- 14:39 Tabandan işlem gören hisse senetleri : SISE, MEMSA, UMPAS, EGCYH, KRDMA, AGHOL, BALAT, MSGYO
- 14:39 ECZYT, KSTUR, BIMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:39 SAFKR, AYCES, ORGE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında