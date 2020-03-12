***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:08
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827315
BIST
10:2798.284
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -2.681,91
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
98.083
10:276,2333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:277,0561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0544
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0577
En Düşük
6,9909
10:27327,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,26
|Açılış
|: 327,92
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,74
|14.281.286
|% 19,13
|
|ECILC
|4,67
|97.472.116
|% 17,04
|
|SELEC
|8,58
|26.293.933
|% 16,26
|
|CRFSA
|8,19
|20.123.330
|% 15,19
|
|DEVA
|11,43
|45.235.188
|% 14,99
|
|BRKSN
|2,51
|169.468
|% -14,92
|
|OYAYO
|4,07
|1.929.009
|% -14,85
|
|RYSAS
|4,86
|8.597.560
|% -14,59
|
|ALCTL
|13,88
|2.858.355
|% -14,37
|
|ESCOM
|1,76
|3.452.505
|% -14,15
|
|THYAO
|9,01
|139.643.055
|% -6,24
|
|ASELS
|25,10
|102.391.317
|% -4,05
|
|ECILC
|4,67
|97.472.116
|% 17,04
|
|MGROS
|24,48
|73.207.564
|% 6,53
|
|BIMAS
|58,35
|46.027.877
|% 5,32
|
|IHLGM
|1,04
|35.661.992
|% -7,14
|
|ADESE
|1,35
|35.182.098
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,19
|25.542.632
|% -4,03
|
|ECILC
|4,67
|97.472.116
|% 17,04
|
|ODAS
|1,49
|25.732.291
|% -7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9614
|8,0013
|% 0,28
|
|Frank
|1,6552
|1,6635
|% 0,32
|
|Riyal
|327,8970
|327,9710
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,61
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,62
|16,65
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|-1,45
|