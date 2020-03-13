***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:58
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828206
BIST
11:0295.933
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 2.293,55
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:026,2958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0215
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:027,0542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0187
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:02321,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,46
|Açılış
|: 322,03
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|CLEBI
|67,90
|1.375.719
|% 9,52
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|IZMDC
|8,89
|7.163
|% 7,11
|
|AKGRT
|5,08
|1.430.898
|% -15,05
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,96
|328.269.954
|% 2,46
|
|THYAO
|8,81
|259.960.679
|% 3,89
|
|GARAN
|9,20
|191.229.496
|% 5,26
|
|YKBNK
|2,22
|104.680.710
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,04
|84.975.706
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,22
|104.680.710
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,18
|51.900.609
|% 2,61
|
|KRDMD
|2,04
|84.975.706
|% 2,00
|
|ODAS
|1,29
|53.577.237
|% -2,27
|
|TSKB
|0,96
|35.288.681
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8862
|7,9257
|% -0,31
|
|Frank
|6,6313
|6,6713
|% -0,47
|
|Riyal
|1,6704
|1,6787
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|15,18
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,50
|34,50
|1,28
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