***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 13:06
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828398
BIST
13:0295.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.538,18
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:026,2677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0496
|Açılış
|: 6,2620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:026,9998
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0731
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:02318,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,49
|Açılış
|: 318,87
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.724.309
|% 10,00
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|KUYAS
|1,06
|5.543.093
|% 9,28
|
|RALYH
|8,00
|32
|% 8,84
|
|FMIZP
|38,24
|2.024.192
|% 8,33
|
|AKGRT
|5,07
|3.435.754
|% -15,22
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
|
|ASELS
|25,02
|530.619.659
|% 2,71
|
|THYAO
|8,83
|467.358.973
|% 4,13
|
|GARAN
|9,14
|273.117.260
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,22
|183.665.944
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,04
|153.664.509
|% 2,00
|
|ODAS
|1,31
|129.907.490
|% -0,76
|
|IHLGM
|0,89
|84.630.261
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,22
|183.665.944
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,04
|153.664.509
|% 2,00
|
|EKGYO
|1,18
|76.974.392
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8612
|7,9006
|% -0,63
|
|Frank
|6,5948
|6,6345
|% -1,02
|
|Riyal
|1,6633
|1,6717
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|8,59
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.106
|2.158
|-9,56
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,63
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,31
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,77
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,01
|35,01
|1,79
|