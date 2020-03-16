***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:10
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829081
BIST
10:1191.130
En Yüksek
|Değişim
|: -4,68%
|| -4.475,31
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.822
10:116,3585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0290
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3587
En Düşük
6,2780
10:117,0875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,0952
En Düşük
6,9931
10:11313,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,95
|Açılış
|: 313,34
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|BRMEN
|1,17
|135.182
|% 9,35
|
|RTALB
|2,92
|6.798.837
|% 6,96
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|MTRYO
|4,90
|10
|% 5,15
|
|BRKSN
|2,16
|163.346
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|226.905
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|THYAO
|8,54
|43.546.675
|% -6,56
|
|ASELS
|24,12
|43.202.764
|% -5,26
|
|GARAN
|8,52
|38.753.166
|% -5,44
|
|ECILC
|4,21
|26.829.996
|% 3,69
|
|PETKM
|2,99
|12.202.038
|% -4,78
|
|ECILC
|4,21
|26.829.996
|% 3,69
|
|IHLAS
|0,51
|3.115.294
|% -5,56
|
|ODAS
|1,31
|7.918.864
|% -5,07
|
|IHLGM
|0,90
|5.313.820
|% -5,26
|
|YKBNK
|2,09
|12.104.706
|% -5,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8142
|7,8534
|% 0,86
|
|Frank
|6,6790
|6,7193
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6859
|1,6944
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.536
|1.537
|6,88
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,53
|14,56
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|31,85
|31,85
|-2,00
|