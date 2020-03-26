***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2020 11:14
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832281
BIST
14:0490.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.040,00
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.136
En Düşük
88.481
14:046,4337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
14:047,0642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0795
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
14:04334,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,21
|Açılış
|: 334,60
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|114.964.747
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.928.634
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.135.120
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.858.724
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.854.253
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.470.477
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|THYAO
|9,15
|909.486.788
|% 4,33
|
|ASELS
|23,66
|468.286.277
|% 0,94
|
|GARAN
|7,70
|454.764.440
|% 2,67
|
|YKBNK
|1,92
|212.579.790
|% 2,67
|
|ECILC
|4,81
|203.708.171
|% 9,07
|
|YKBNK
|1,92
|212.579.790
|% 2,67
|
|THYAO
|9,15
|909.486.788
|% 4,33
|
|IHLGM
|0,83
|78.658.972
|% 7,79
|
|GSRAY
|1,76
|114.964.747
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,45
|29.064.980
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6741
|7,7126
|% 0,90
|
|Frank
|6,6101
|6,6499
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7100
|1,7186
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.618
|-1,58
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|26,92
|26,92
|-0,47
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TOASO, DOHOL
-
14:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 898, 86 artarak (% 1.06 ) 85, 412
-
14:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, EGCYH, EGCEY, UZERB, EMNIS, OZRDN, ORMA
-
14:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PSDTC, ISMEN, PSDTC, YKGYO, BRMEN, PSDTC, PSDTC
-
14:20
IHLGM, EKIZ, OLMIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında