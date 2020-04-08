***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 10:05
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836303
BIST
10:2892.676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 294,11
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
10:286,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7887
En Düşük
6,7523
10:287,3795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
10:28361,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,53
|Açılış
|: 361,12
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|896.627
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|33,40
|11.525.407
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|IDEAS
|2,64
|129.938
|% 9,09
|
|AYCES
|14,93
|230.534
|% -9,95
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|MAALT
|64,00
|62.046
|% -6,77
|
|ASELS
|24,64
|183.727.239
|% 0,98
|
|THYAO
|9,54
|165.835.332
|% 0,10
|
|PGSUS
|38,98
|145.467.288
|% -3,23
|
|SASA
|9,07
|106.389.256
|% 1,45
|
|GARAN
|7,83
|93.953.354
|% 0,26
|
|TSPOR
|3,51
|81.344.441
|% 4,15
|
|GSRAY
|2,29
|53.564.385
|% -2,14
|
|IHLGM
|1,04
|22.648.590
|% 0,97
|
|OZGYO
|1,24
|24.443.749
|% 5,08
|
|THYAO
|9,54
|165.835.332
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3202
|8,3619
|% 0,00
|
|Frank
|6,9435
|6,9853
|% -0,06
|
|Riyal
|1,7985
|1,8075
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|6,75
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,39
|32,39
|0,52
|
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