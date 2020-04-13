***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2020 10:08
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837370
BIST
10:5896.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 33,80
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.566
En Düşük
95.019
10:586,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0729
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
10:587,4129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0977
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
10:58369,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 5,56
|Açılış
|: 369,04
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.062.478
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.657.175
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.004.028
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ETYAT
|1,28
|1.304.794
|% -9,86
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|PRZMA
|4,51
|1.256.242
|% -6,63
|
|IZTAR
|2,85
|64.555
|% -6,25
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|PGSUS
|55,20
|350.206.538
|% 8,34
|
|THYAO
|10,07
|348.587.098
|% 2,76
|
|GARAN
|8,55
|238.403.463
|% -0,93
|
|ASELS
|25,08
|99.478.985
|% -0,08
|
|TSPOR
|4,49
|94.030.509
|% 4,42
|
|CEMAS
|0,99
|51.406.219
|% 5,32
|
|YKBNK
|2,03
|87.127.480
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,63
|25.843.448
|% 1,61
|
|IEYHO
|0,60
|23.097.326
|% 9,09
|
|THYAO
|10,07
|348.587.098
|% 2,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4637
|8,5062
|% 1,78
|
|Frank
|7,0055
|7,0477
|% 1,44
|
|Riyal
|1,7989
|1,8079
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.692
|5,29
|
|Altın Gr.
|368
|369
|5,25
|
|Cumhuriyet
|2.358
|2.414
|33,80
|
|Tam
|2.424
|2.484
|38,60
|
|Yarım
|1.179
|1.209
|16,90
|
|Çeyrek
|591
|605
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,47
|31,47
|-0,01
|
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