***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2020 10:01
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839225
BIST
14:5698.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 370,64
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.281
14:566,9293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
14:567,5229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0144
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
14:56375,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,69
|Açılış
|: 375,94
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|ISGSY
|5,51
|11.114.618
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|78.099.235
|% 9,98
|
|ANELE
|3,87
|39.767.331
|% 9,94
|
|TSPOR
|3,97
|6.199.568
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,80
|142.668.042
|% -7,59
|
|PGSUS
|49,18
|78.937.462
|% -5,24
|
|GARAN
|8,37
|526.046.958
|% -0,24
|
|THYAO
|10,54
|455.158.678
|% 0,19
|
|ASELS
|27,34
|449.573.892
|% 0,81
|
|ISFIN
|3,25
|334.426.457
|% 3,50
|
|MGROS
|29,88
|262.793.076
|% 2,47
|
|ISFIN
|3,25
|334.426.457
|% 3,50
|
|YKBNK
|2,00
|176.827.553
|% -0,50
|
|KARSN
|1,52
|129.080.494
|% 4,11
|
|GUSGR
|2,78
|220.236.064
|% 0,00
|
|ODAS
|1,51
|104.369.717
|% 2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5880
|8,6310
|% -0,59
|
|Frank
|7,1208
|7,1637
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8395
|1,8487
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|2,18
|
|Altın Gr.
|375
|376
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.467
|-55,90
|
|Tam
|2.484
|2.543
|-53,70
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-28,00
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,90
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,00
|
|B. Petrol
|26,36
|26,36
|-1,72
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