***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2020 10:05
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839742
BIST
11:2598.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.105,33
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.837
En Düşük
97.897
11:256,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
11:257,5825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
11:25381,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,03
|Açılış
|: 381,26
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|5.635.420
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|145.345
|% 10,00
|
|BIZIM
|14,79
|40.958.244
|% 9,96
|
|KNFRT
|11,26
|20.747.503
|% 9,96
|
|RTALB
|13,91
|2.648.075
|% 9,96
|
|EUYO
|1,61
|4.617.300
|% -8,00
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|PEKGY
|3,48
|1.806.911
|% -5,69
|
|ITTFH
|2,51
|4.729.930
|% -5,64
|
|IHEVA
|1,70
|14.521.301
|% -4,49
|
|GARAN
|8,28
|206.380.572
|% 1,22
|
|DOHOL
|1,85
|175.386.829
|% 7,56
|
|GSRAY
|2,69
|171.621.849
|% 5,91
|
|ECILC
|4,71
|165.313.026
|% 1,29
|
|KARSN
|1,57
|120.163.547
|% 3,97
|
|DOHOL
|1,85
|175.386.829
|% 7,56
|
|KARSN
|1,57
|120.163.547
|% 3,97
|
|GSRAY
|2,69
|171.621.849
|% 5,91
|
|YKBNK
|2,02
|77.249.772
|% 1,51
|
|ODAS
|1,65
|61.630.331
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5795
|8,6225
|% 0,36
|
|Frank
|7,1761
|7,2194
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8487
|1,8580
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|9,65
|
|Altın Gr.
|380
|381
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.500
|16,30
|
|Tam
|2.505
|2.565
|16,70
|
|Yarım
|1.221
|1.252
|8,10
|
|Çeyrek
|612
|626
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|14,86
|14,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,00
|
|B. Petrol
|17,36
|17,36
|-1,97
|
Seans Raporu
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11:34XU100
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